Proprietário do CV News celebra aniversário

Bruno China cumpre o seu 38º aniversário no dia 23 junho. Este jovem empresário deixou a sua terra natal, Cascais, a convite de um empresário almeirinense para ser chef do seu restaurante (Mercearia). Cedo tomou consciência de que Almeirim seria uma mais-valia para o reconhecimento do seu trabalho e abriu em 2014 o restaurante News, no Parque das Laranjeiras e em finais de 2015, reabriu um sítio emblemático em Almeirim, o CV News (antiga Cocheira Velha), atrás

da antiga QB, onde o prato mais requisitado é a Picanha.

Contactos:

News: Parque das Laranjeiras | Telf: 243 094 742

CV News: Travessa do Vareta, nº8 | Telf: 914 304 184