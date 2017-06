A Speakeasy cumpriu o seu quinto aniversário no dia 30 de maio. Constantina Gaspar e o Orlando Góis, são os proprietários da conceituada Escola de Línguas almeirinense.

Estudo acompanhado é uma aposta desta escola, ou seja, um ensino baseado numa maior interação entre a escola e o centro de estudos; interação que tem sido alargada ao ensino do Inglês, bem como do Espanhol e desse modo servirem estas aulas, para a obtenção de melhores resultados escolares.

Contactos:

Rua Vinha do Santíssimo, nº57,R/c – loja C, Almeirim

243 579 470 ou 967 358 332

speakeasy.escoladelinguas@gmail.com