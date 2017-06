As Clínicas Pedro Choy são especializadas em serviços de saúde exclusivamente na área da Medicina Chinesa. A Medicina Chinesa tem como âmbito de ação

qualquer doença que possa surgir ao longo das várias etapas da vida: infância, adolescência, idade adulta e terceira idade. Pedro Choy revela alguns pormenores

da vida profissional e da relação com Almeirim.

Pedro Choy, natural de Almeirim, é considerado o rosto da Medicina Chinesa e da Acupuntura em Portugal e um dos seus mais empenhados e reconhecidos divulgadores na Europa. Desenvolveu e aperfeiçoou, ao longo dos seus anos de exercício clínico, um método próprio para as mais diversas patologias, método esse que partilha em exclusivo com a equipa de acupuntores que trabalham nas suas clínicas.

As Clínicas Pedro Choy são especializadas em serviços de saúde, exclusivamente na área da Medicina Chinesa. Atualmente, existem 19 Clínicas Pedro Choy e 2 Centros de Tratamento, distribuídos por Portugal Continental. Na zona do Ribatejo, podemos encontrar Clínicas Pedro Choy em Almeirim, Santarém e Salvaterra

de Magos.

Em entrevista a o Almeirinense, afirmou, em relação à organização das suas Clínicas, que “em todas as Clínicas Pedro Choy, a qualidade é em permanência monitorizada pelo Coordenador Clínico, que se torna o responsável pela aplicação do Método Pedro Choy e pela máxima eficácia do tratamento que possa beneficiar. Toda a prática nas Clínicas Pedro Choy procura ser revestida de um alto grau de profissionalismo, consciente tanto do seu potencial como das limitações dos seus atos terapêuticos”.

Cada acupuntor é instruído e acompanhado pela supervisão de Pedro, conferindo assim a partilha de uma formação competente, que se baseia não só na experiência milenar da Medicina Chinesa, como na experiência alcançada ao longo das últimas décadas.

Nas Clínicas, os profissionais de saúde que Admira Almeirim e é rosto da Medicina Chinesa prestam cuidados são Acupuntores com o mínimo de cinco anos de formação específica e qualificada em Acupuntura e Medicina Chinesa, selecionados criteriosamente por Pedro.

Em relação ao seu trabalho, disse que “são 20 anos de paixão e de dedicação na divulgação da Medicina Chinesa e talvez por essa razão quando se fala em Medicina Chinesa se associe com alguma rapidez e reconhecimento ao meu nome.” Hoje existem dezenas de seguidores da escola “Pedro Choy”, muitos deles colaboram nas Clínicas, outros têm negócios próprios, “mas todos os que se formaram connosco partilham do mesmo know-how e da mesma cultura de aprendizagem.” diz Pedro Choy.

Nos dias de hoje, existem patologias que são facilmente tratadas nas Clínicas Pedro Choy, com mais frequência e com bons resultados, como é caso de Reumatismos, Emagrecimento, Hérnia Discal, Acne, Dores Osteoarticulares, Tendinite, Varizes, Vertigens, Vitiligo, Psoríase, Envelhecimento, Stress, Depressão,

Ansiedade, Anorexia, Psicoses, Acufenos, Artrite Reumatoide, Artroses, Cansaço físico e intelectual, Cervicalgias, Doença de Crohn, Enxaquecas, Atraso de crescimento, Sequelas de AVC, Obstipação crónica, Alterações Sanguíneas, Asma, Infeções de repetição, Diabetes, Distúrbios Menstruais, infertilidade, Fibromas, Fibromialgia, Insónias, Alergias, Tabagismo, Rinite, Sinusite, Doenças raras, e ajuda igualmente em questões relacionadas com a doença Oncológica. Para cada caso com a mesma patologia são efetuados tratamentos diferentes, pois cada caso ou pessoa é único.

Normalmente, há a ideia de que os tratamentos são caros. Pedro Choy manifestou a sua opinião, dizendo “de facto há essa ideia generalizada, nomeadamente antes de se dirigirem às nossas Clínicas. As Clínicas Pedro Choy praticam valores perfeitamente equiparados a outras Clínicas que estão igualmente “fora” do

Sistema Nacional de Saúde.” Na década de 80, Pedro iniciou um projeto pioneiro, abriu uma clínica exclusivamente de Medicina Chinesa, em Coimbra. “ Este início de atividade está umbilicalmente ligado à expansão da Medicina Chinesa no nosso país.

Durante muitos anos trabalhei entre 10 a 12 horas por dia para poder dividir-me por entre as várias Clínicas que já estavam em funcionamento na altura.”, afirma Pedro. Declarou ainda que desde o início da sua carreira está envolvido e tem participado ativamente no reconhecimento e regulamentação da Medicina Chinesa em Portugal. Pedro Choy, em declarações a O Almeirinense, afirmou que, devido aos seus compromissos profissionais, não se desloca tantas vezes ao Ribatejo como gostaria, mas não deixa de ter um enorme carinho pela terra e pela região do Ribatejo. Sobre a tão famosa sopa da pedra, admitiu “Sim, sou um grande admirador de sopa de pedra, em particular, da cidade de Almeirim. Quem não teve ainda oportunidade de provar esta especialidade da região, aconselho vivamente a fazê-lo.”

com Rita Valério