20 kms consegue medalha de bronze

A Associação 20Kms de Almeirim conquistou a medalha de bronze na estafeta medley no Campeonato Nacional de juvenis e com novo recorde distrital. As atletas de Almeirim fizeram 2.24.69.

Dora Pereira (100 m), Maria Santos (200 m), Matilde Sousa (300 m) e Beatriz Gameiro (400 m) foram as protagonistas.

Conheça os resultados das atletas no Campeonato Nacional de juvenis:

Tatiana Gonçalves 7ª no Heptatlo, com 3643 pontos;

Matilde Sousa 19ª, nos 100 metros com 12.96 e 23ª nos 200 metros com 27.76;

Beatriz Gameiro 6ª nos 300 metros, com 42.91;

Estafeta 4 x 100 m – Matilde Sousa, Beatriz Gameiro, Maria João Santos e Beatriz Barbosa 5ª’s classificadas, com 51.53.

O vereador do desporto da Câmara Municipal de Almeirim, Paulo Caetano, disse nas redes sociais: “Parabéns, excelente resultado”.