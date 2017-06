O U. Almeirim festejou no sábado, dia 24 junho, os 83 anos de existência com uma festa nas Festas da Cidade 2017.

Na tasquinha do clube, o presidente do clube juntou dirigentes, atletas e autarcas. Pedro Ribeiro e Paulo Caetano estiveram no momento em que se cantraram os parabéns e se comeu o bolo.