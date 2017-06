Atleta riscada do pódio: Pedido de desculpas ainda não chegou à atleta

Depois de uma criança de 11 anos do CAJ da Raposa ter sido riscada de uma fotografia pela mãe de uma colega do mesmo clube no pódio de uma prova, em Alcobaça, a polémica ainda não terminou. A situação gerou enorme estranheza, desconforto no clube e no ciclismo nacional e a Federação teve mesmo que intervir.

Numa nota enviada pelo CAJ da Raposa, o clube dizia que “não se identifica com atitudes anti-desportivas” e que “o clube, juntamente com a Federação Portuguesa de Ciclismo, dialogaram com as duas partes para resolver a situação da melhor forma”.

Dizia ainda o Presidente do CAJ, Gonçalo Estevão, que a mãe que riscou a fotografia já “fez um pedido de desculpas por escrito, aos pais e a todo o universo ciclístico, comprometendo-se ainda a não repetir tais atos e a moderar as suas atitudes em eventos desportivas”.

Ao que o nosso jornal apurou, o pedido de desculpas ainda não chegou à atleta nem à família. A atleta que foi riscada já recebeu a carta da Federação a assegurar a desvinculação. Fonte próxima da atleta riscada desmente que alguma vez tenham existido discussões entre atletas e familiares.

Em cima da mesa continua, da parte da família que viu a filha riscada da fotografia, seguir com este caso para tribunal.