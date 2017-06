As Festas da Cidade 2017 terminaram no passado domingo, dia 25, e em declarações a O Almeirinense, o Presidente do munícipio fez um balanço “muito positivo” dos festejos.

Recorde-se que este ano participaram um número record de tasquinhas e o envolvimento da comunidade foi dos maiores de sempre.

A festa deste ano ficou ainda marcado com a suspensão da animação, quando se assinalaram três dias de luto nacional.