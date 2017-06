Da esquerda para a direita: Fazendas de Almeirim

A freguesia de Fazendas de Almeirim tem cerca de 58 km2 de área e sete mil habitantes. É em termos económicos e populacionais a segunda mais importante do concelho.

Embora no centro da vila se vá, aos poucos, consolidando uma estrutura urbana mais cosmopolita, grande parte do seu território é caracterizado pelo povoamento disperso, com arruamentos de grande extensão onde coexistem manchas residenciais com propriedades agrícolas, algumas mesmo com área significativa. Num território com estas características é de louvar o esforço que a Câmara Municipal e o executivo da Junta têm feito no prosseguimento da modernização e progresso da freguesia, sendo exemplo as intervenções em diversos arruamentos, seja ao nível dos pavimentos ou das infra-estruturas.

Mas outras necessidades vêm sendo colmatadas: Na área da saúde a requalificação das extensões de saúde de Fazendas de Almeirim e Paço dos Negros são hoje uma realidade e a de Marianos está para breve. Na cultura é de salientar a oferta diversificada do Centro Cultural, assim como a implantação, ali, do polo da Biblioteca Municipal, aposta de êxito assinalável.

Destaque também para uma obra que, longe dos olhares da maioria da população, tem um significado muito especial para quem lá vive: o arranjo paisagístico da zona verde do bairro AMCOFA, exemplo da preocupação dos autarcas com a qualidade de vida de todos os seus munícipes, qualquer que seja o seu estrato social. Na área económica temos de referir a requalificação que está em curso na zona de atividades económicas do Paço dos Negros pela sua importância para as empresas já existentes e na fixação de outras. A melhoria das acessibilidades – a estrada velha dos Paços e a dos Gagos são exemplo – é essencial para o desenvolvimento deste setor.

Sendo a AD Fazendense um dos mais emblemáticos clubes do concelho, também salientamos o empenho da Câmara, em parceria com a direção do clube, na concretização das obras da nova e moderna sede do clube.

No entanto, se muitas obras foram concretizadas, os autarcas do PS, pensando no futuro, já deram os passos necessários para outras que se seguirão: a requalificação do campo do Sporting será uma realidade em breve, e o Parque Urbano, a construir junto aos campos de treinos da ADF, será no futuro uma referência na qualidade e na paisagem urbana da freguesia.

A permanente e frutuosa cooperação entre a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia são a chave do presente e a garantia do futuro.

Porque, com Dedicação e Saber Fazer, tudo se consegue.

Gustavo Gaudêncio Costa – Partido Socialista