O Agrupamento de Escolas de Fazendas de Almeirim esteve em festa no passado dia 23 de junho com a realização das festas de finalistas.

A Festa da família , de finalistas e de encerramento do ano letivo no Jardim de Infância da Raposa, Jardim de Infância e EB1 de Paço dos Negros e no Centro Escolar de Fazendas de Almeirim.

Animação e divertimento não faltou.