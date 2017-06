Footkart na Copa do Guadiana 2017

O Footkart está a participar no maior torneio do futebol de formação do país e nos dois primeiros dias da Copa as equipas do Footkart realizaram 16 jogos, tendo alcançado 13 vitórias, um empate e duas derrotas.

“Um feito difícil de imaginar e ao alcance de poucos clubes na Copa … Num torneio de dimensão IBÉRICA somos uma das referências do mesmo é motivo de orgulho e de satisfação pelo reconhecimento do nosso trabalho realizado ao longo do ano … Faltam dois dias mas o mais importante está feito. Somos claramente o maior clube presente do distrito”, sintetiza Vasco Carvalho em declarações a O Almeirinense.