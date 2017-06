Nuno Carrapato com novas funções no Coruchense

Nuno Carrapato vai continuar a defender as redes do Grupo Desportivo Coruchense, mas vai acumular também as funções de treinador de guarda-redes.

O Grupo Desportivo Coruchense, que na época passada se sagrou campeão da Associação de Futebol de Santarém, regressando assim às competições nacionais, mais concretamente ao Campeonato de Portugal Prio.

André Luís, de 34 anos, continua à frente da equipa, nesta que será a primeira vez que orienta um clube numa prova nacional. Os restantes elementos da sua equipa técnica são Diogo André, de Alpiarça que é treinador adjunto.