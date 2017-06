“À descoberta de Almeirim” na Biblioteca Municipal (c/fotos)

A Biblioteca Municipal Marquesa de Cadaval realizou um projeto que decorreu nos passados sábados, dia 17 e 24 de junho, “Á descoberta de Almeirim” foi um espetáculo no Auditório da Biblioteca, embora ainda esteja a ser apresentado para centros de dia e lares de terceira idade.

Esta animação pretende voltar atrás no tempo, demostrando os antigos costumes e atividades realizadas pelo antigo povo, por exemplo “como era o fabrico em casa do vinho, do pão, como era o transporte das pessoas para as fazendas, dos animais para a agricultura, como é que era a casa das pessoas antigamente, os utensílios da cozinha…” diz Luísa Branco, responsável pelo evento.

Luísa afirmou que foi uma atividade que correu muito bem e que “no início havia um certo receio na parte final, nos jogos que fazemos com os objetos, que as crianças se saturassem, mas não!”

Foi uma atividade para todas as gerações, porque “resultou muito bem com pessoas de 30 e 40 anos, pois tivemos aqui crianças com pais na casa dos 30, 40 anos e foi muito engraçado”.