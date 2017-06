“Almeirim no Zêzere”: Inscrições esgotam em duas horas

As inscrições para as tradicionais Férias Desportivas em Ferreira do Zêzere abriram esta quinta-feira, dia 29, e fecharam duas horas depois. A afluência excedeu as expectativas e a autarquia anuncia que já estão esgotadas e já há mesmo lista de espera.

De 1 a 12 de setembro, há 100 crianças do concelho de Almeirim “que vão passar por experiências fantásticas”, diz o vereador do Desporto, Paulo Caetano.

A Câmara Municipal Almeirim organiza as férias de Verão no Lago Azul em Ferreira do Zêzere com actividades radicais e aquáticas e explica que o limite máximo de inscrições está relacionado com questões logísticas mas também de segurança.



As férias de desporto e aventura vão realizar-se entre 1 e 12 de Setembro, divididas por quatro períodos mediante as idades.