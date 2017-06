Filipe Rego já prepara nova época no Benfica do Ribatejo

O Clube de Futebol de Benfica do Ribatejo, começa a definir a próxima temporada desportiva e o treinador Filipe Rego já conta com algumas caras novas no plantel.

Miguel Henriques ex. Marianos, Nuno Ramos ex. União de Almeirim, David Menino ex. Paço dos Negros, António Ambrósio ex. Paço dos Negros e Tiago Santos ex. União de Santarém são as novidades do plantel da equipa. Além das novas aquisições o treinador almeirinense conta ainda com as permanências de: Varela, Maurício, Rui Minhoto, Núrio, Guilherme, Gonçalo Romão, Nuno, Rui Marques, Fábio, Lorencio, João Mona, Carteiro e Gustavo.

A nova época arranca a 5 de outubro, feriado nacional, com a 1ª jornada da Taça do Ribatejo e três dias depois, a 8, a jornada inaugural do Campeonato da 2ª Divisão Distrital. O inicio dos trabalhos dos benfiquistas está agendado para o dia 4 de Setembro.