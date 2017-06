Footkart faz Copa de sonho

Nos três primeiros dias da Copa do Guadiana, as equipas do Footkart realizaram 26 jogos tendo alcançado 18 vitórias (mais duas nas grandes penalidades), dois empates e quatro derrotas.

A equipa almeirinense colocou cinco equipas nos Quanrtos de Final do Torneio, “num feito difícil de imaginar e ao alcance de poucos clubes na Copa. Num torneio de dimensão Ibérica somos uma das referências do mesmo é motivo de orgulho e de satisfação pelo reconhecimento do nosso trabalho realizado ao longo do ano”, sintetiza o Presidente do clube, Vasco Cravalho, a O Almeirinense.