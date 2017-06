Al Night Color Run realiza-se dia 2 de setembro 21h30 na Praça Lourenço de Carvalho, mas a animação começa perto das 19h30 com Zumba e muito mais. Tal como o ano passado, na chegada no Centro Coordenador de Transportes, haverá festa com dj´s.

Os 20 kms de Almeirim anunciam ainda que este ano na Praça Lourenço de Carvalho existirá uma zona de banhos de espuma, do género das festas de espuma, que habitualmente se realizam em espaços de diversão nocturna.

As inscrições vão abrir em breve.