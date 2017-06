Amândio Freitas recordado na AM. CDU pede nome de rua

Na Assembleia Municipal de Almeirim do dia 29, e por proposta da CDU, foi aprovado um voto de pesar a Amândio Freitas.

O antigo presidente da Junta de Freguesia de Benfica do Ribatejo morreu, no dia 11 junho, na sequência do agravamento de problemas de saúde.

Amândio Freitas, com 66 anos, foi muitos anos dirigente da Federação dos Agricultores do Distrito de Santarém (FADS), Deputado, Presidente da Junta de Benfica até 2009, membro do Comité Central do PCP.

A CDU pediu ainda que fosse atribuído, em Benfica do Ribatejo, o nome de Amândio Freitas a uma rua ou outro espaço público na freguesia.