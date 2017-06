Atleta almeirinense é campeão nacional de contrarrelógio

João Macedo, atleta da equipa Ass. 20 Km Almeirim/Restaurante O Forno, sagrou-se campeão nacional de contrarrelógio na categoria de cadetes de ciclismo, esta sexta-feira, dia 30 de junho, no concelho de Castelo de Vide.

João Macedo conseguiu ficar à frente de Gabriel Casal (Alcobaça CC/Crédito Agrícola) que ficou no segundo lugar e em terceiro Diogo Narciso (Maia). A prova foi disputada na freguesia de Póvoa e Meadas e contou com 11 quilómetros de contrarrelógio.

Os Campeonatos Nacionais de cadetes, juniores e femininas, decorrem entre sexta-feira e domingo, no concelho de Castelo de Vide. São esperados cerca de 350 competidores.

As provas decorrem no primeiro fim de semana após os exames escolares, sendo intenção da Federação Portuguesa de Ciclismo contribuir para a compatibilização da prática desportiva com o bom desempenho académico.