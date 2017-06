Footkart campeão da Copa do Guadiana de Sub13

A equipa do Footkart em sub13 venceu o CD Montenegro por 4-0 na Final da Copa do Guadiana 2017. A formação almeirinense vence a final no Complexo Desportivo de Vila Real de Santo António, naquela que é uma final inédita em que marca presença, pela primeira vez, uma equipa de Almeirim na categoria de sub13.

Vasco Carvalho, Presidente do Footkart já reagiu à vitoria afirmando que “esta equipa e este treinador, mais do que ninguém, mereciam a esta vitória” e que a final da Copa serviu para “mostramos aqui e hoje a este monte de pessoas porque somos os melhores, estes miúdos são fantásticos” finaliza.

A Copa do Guadiana é o maior torneio da península ibérica, uma competição de futebol juvenil que junta cerca de 4 mil jovens entre os sete e os 17 anos, divididos por 276 equipas, entre as quais representações do Footkart, FC Porto, Benfica, Sporting, Sp. Braga, V. Guimarães, At. Madrid Sevilha e Bétis, entre muitas outras.