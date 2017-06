Footkart é campeão de Sub13, terceiro classificado em sub7 e arrecada três prémios individuais na V Copa do Guadiana

O Footkart conquistou na 5ª Copa do Guadiana, o maior torneio de futebol de formação do país, a taça de campeão no escalão de sub 13, o terceiro lugar no escalão de sub7 no ano de estreia e ainda dois prémios individuais de melhor guarda-redes e um de melhor jogador.

Esta sexta-feira, dia 30 de junho, perante milhares de pessoas teve um reconhecimento público ao vencer o jogo que definia o terceiro melhor classificado no escalão de Sub7 (jogadores nascidos em 2010), esta foi a primeira participação deste escalão tão jovem alcançando um feito notável.

Sagrou-se campeão da V Copa do Guadiana no escalão de Sub13 (jogadores nascidos no ano de 2004), sendo este o escalão mais importante no futebol 7.

A formação almeirinense conquistou também três prémios individuais de jogadores: Melhor Guarda Redes no Escalão de Sub7 – Santiago Costa; Melhor Guarda Redes no Escalão de Sub13 – Henrique Neves; Melhor Jogador no Escalão Sub13 – Simão Pedro.

Veja aqui as declarações de Vasco Carvalho após a vitória da Copa do Guadiana: