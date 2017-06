Vítimas de Pedrógão recordadas em Almeirim

A Assembleia Municipal de Almeirim aprovou por unanimidade um voto de pesar para com as vítimas dos grandes incêndios de Pedrógão Grande. José Marouço, Presidente da Assembleia, disse mesmo que vão ser enviadas as notas de pesar para as Assembleias Municipais dos concelhos afetados.

Antes da ordem do dia, foi mesmo guardado um minuto de silêncio em memória das 64 vítimas. .

Os incêndios que deflagraram na região centro, no dia 17, provocaram 64 mortos e mais de 200 feridos, e só foram dados como extintos no sábado.

Mais de dois mil operacionais estiveram envolvidos no combate às chamas, que consumiram 53 mil hectares de floresta, o equivalente a cerca de 75 mil campos de futebol.