Almeirim em alerta amarelo devido a temperaturas elevadas

O concelho de Almeirim está sob aviso amarelo no próximo domingo, dia 2 de julho, até segunda-feira dia 3 de julho. Este aviso deve-se a um aumento de mais de sete graus celsius nas temperaturas máximas.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê que desde as 12h deste domingo até às 21h de segunda-feira se mantenha o aviso amarelo para temperaturas máximas, com valores chegar aos 36 graus no domingo e aos 40 graus celsius na segunda-feira. As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 14 e os 19 graus celsius.

Durante a próxima semana as temperaturas máximas vão oscilar entre os 30 e 36 graus celsius e as temperaturas mínimas entre os 17 e 19 graus celsius.

Os raios Ultra Violeta, para este domingo e segunda-feira, dias 2 e 3 de julho, estão no nível 11 e 10 pelo que são recomendadas pelo IPMA medidas preventivas contra o sol.