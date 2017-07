Footkart realiza Marcha Verde por Monte Gordo

O Footkart realizou na quinta-feira, dia 29 de junho, uma Marcha Verde por Monte Gordo. Antecipadamente foi pedido a todas os familiares e amigos presentes na Copa do Guadiana que estivessem pelas 21h45m à porta do hotel para juntamente com toda a comitiva realizassem uma Marcha Verde Footkart por Monte Gordo pelas 22h.

A adesão foi total e foi demonstrada aos milhares de pessoas no paredão de Monte Gordo a dimensão e inovação do Footkart. Nunca antas tal situação tinha sido feita por qualquer clube e “foi um momento único e maravilhoso”, sublinha o Presidente do Footkart.

Duas centenas de pessoas aderiram à marcha com bandeiras, tambores, megafones e cornetas adornaram a marcha. “Os cânticos do Footkart ficaram para sempre na memória de todos os presenciaram o momento … Inesquecível”, conclui Vasco Carvalho.