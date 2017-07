Almeirinense termina Europeu em lágrimas e com marcas

Rui Loureiro, em representação da Associação 20kms – Desportos de Montanha, participou no Campeonato da Europa de Obstáculos que se realizou na Holanda.

“Foi uma prova fantástica, dura muito dura. Nunca tinha feito nada assim com esta dificuldade. Passei por 50 obstáculos e os 40 primeiros, eu consegui fazer à primeira tentativa. Depois no 40º, eu perdi a pulseira e fui penalizado, o que faz uma pulseira de borracha. O desânimo por ter chegado sem aquela pulseira. As mãos ficaram parecidas com um desperdício”, descreve ao nosso jornal.

O atleta almeirinense que teve também a dificuldades de ter engrentado um dia com muita chuva sublinha que ficou contente poder correr ao lado da élite dos obstáculos: “Fica a nota que aqui na Holanda qualquer Parque tem uma pista de obstáculos onde se pode treinar. Uma boa organização”.

O Presidente da Associação 20 kms de Almeirim, Domingos Martins, agradeceu a paricipação em tão importante prova onde elevou o nome do clube e de Almeirim.



Agora, Rui Loureiro vai cicatrizar as mãos e daqui a 15 dias participar no Campeonato do Mundo deFarinato.