AMCOFA pertence por engano a Almeirim

Parece estranho, mas parte do bairro AMCOFA está afeto à Junta de Freguesia de Almeirim. A designação da Associação que deu nome ao bairro é clara e diz de forma inequívoca que a criação da Associação é da Freguesia de Fazendas: Associação Moradores Camponeses e Operários de Fazendas de Almeirim.

O problema será antigo e não existe uma explicação para este engano, prometendo, em breve, a Câmara Municipal de Almeirim “desafetar” à Junta de Freguesia de Almeirim para passar para onde geograficamente pertence, que é a Fazendas de Almeirim.

Para além de assuntos burocráticos que os moradores das casas que pertencem a Almeirim têm de tratar na sede de freguesia, o exercício do direito de voto em eleições também tem de ser feito em Almeirim e não em Fazendas. O bairro AMCOFA está na fronteira com a freguesia de Almeirim.

Recorde-se que Filipe José Palma, Pedro Ribeiro e João Apolinário inauguraram no dia 3 de junho, a requalificação do Bairro AMCOFA, em Fazendas de Almeirim, conhecido por ser uma zona de pessoas desfavorecidas e que aguardavam por esta obra ao fim de mais de 30 anos de espera.

Com esta requalificação, o presidente do município, Pedro Ribeiro, espera dar uma nova imagem ao bairro e diminuir a carga negativa que este tinha perante a comunidade. No discurso de inauguração, o autarca frisou por diversas vezes que agora é necessário cuidar bem o espaço e “tratá-lo como se fosse o jardim de cada um”.

A requalificação do espaço público do bairro custou perto de 90 mil euros com um financiamento da União Europeia de 85 %.

O bairro foi inserido no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano, o que permitiu à Câmara de Almeirim obter financiamento comunitário para este tipo de bairros onde vivem pessoas com problemas socioeconómicos.