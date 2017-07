GNR presta socorro a cão numa varanda (c/vídeo)

A GNR/SEPNA de Almeirim prestou socorro na manhã desta segunda-feira, 3 de julho, a um cão que se encontrava numa varanda abandonado e ao sol após denuncia, na cidade de Almeirim. As temperaturas na cidade rondavam os 40 graus celsius.

Segundo foi possível apurar a situação ocorreu por volta das 10h30 com os militares a aperceberem-se que o animal não tinha água e estaria já a entrar em desidratação. Os militares fizeram os possíveis para hidratar o animal tendo utilizado uma mangueira para o efeito, como é possível ver num vídeo partilhado pela Associção Intervenção e Resgate Animal (IRA).

O SEPNA fez diligências para apurar se havia negligência ou crime de maus tratos e também para saber quem era o dono do animal, concluindo que o proprietário do animal está de momento internado no hospital. Após a intervenção das autoridades o animal foi retirado por um dos familiares.