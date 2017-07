Jogador de futebol mostra nas “pistas” que também é craque

Afonso Caetano, piloto da GamerShop/kartódromo de Almeirim SRP HPD, participou e ajudou a ganhar as 24h de Le Mans, num simulador.O jogo é o Iracing Categoria HPD 24h Le Mans. Afonso Caetano, que joga futebol no U. Leiria, fez seis horas no simulador e contribuiu decisivamente para a vitória da equipa.

Depois da conquista no simulador, a equipa festejou no kartodromo com uma corrida a “sério” para comemorar.