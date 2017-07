Catarina Oliveira vice-campeã de esperanças. Beatriz Gameiro estreia-se por Portugal

Catarina Oliveira, atleta da secção de atletismo da Ass. 20 kms de Almeirim sagrou-se no passado domingo, dia 2 de julho vice-campeã de esperanças no lançamento de dardo, nos Campeonatos Nacionais de Esperanças, em Pombal.

A atleta almeirinense lançou o dardo a 38.63 m em Pombal, nos Campeonatos Nacionais de Esperanças. A competição em causa é uma das mais importantes do panorama nacional do atletismo, onde estão reunidos os melhores sub-23 portugueses e é também onde as equipas de Benfica e Sporting apostam forte. Muitos dos atletas em causa são já semiprofissionais.

Esta conquista tem um sabor especial para a secção porque a disciplina em causa não tem local adequado para o seu treino em Almeirim, desde que foram intervencionados os espaços Pista ABC e Campo de Futebol do Estádio Municipal/Sector de Lançamentos que aí existia.

Beatriz Gameiro, também atleta da secção de atletismo da Ass. 20 kms de Almeirim, cumpriu a sua primeira experiência internacional em representação da Seleção Nacional de Portugal. A atleta competiu, no passado sábado, dia 1 de julho, no Torneio Ibérico em Ávila em Espanha.

A Beatriz registou a marca de 1:00.41 ficando em 4º lugar nos 400 m. Esta foi a segunda melhor marca de sempre da atleta. A secção reagiu à conquista: “Estamos orgulhosos da nossa atleta e estamos certos que esta experiência será um contributo valoroso no crescimento enquanto atleta. Parabéns pelo que alcançaste até hoje e continua com a mesma determinação de sempre”.

A atleta Tatiana Gonçalves ficou na quarta posição do tetratlo nacional. A atleta da A20Km esteve em representação da selecção distrital de Santarém no Tetratlo Nacional realizado no dia 1 de julho, em Torres Vedras. A atleta almeirinense alcançou 2141 pontos.