Crematório avança para 2018

Crematório a construir em Almeirim vai ser incluído no orçamento em 2018 e as obras arrancam nessa altura. O Almeirinense sabe mesmo que o estudo prévio apresentado próxima semana.

A Junta de Freguesia de Almeirim e a Câmara Municipal de Almeirim vão construir um forno crematório na cidade que terá um custo avaliado em 350 mil euros.

A construção do edifício que ficará situado no cemitério de Almeirim, foi a aprovada no dia 2 de maio de 2016. O presidente da Câmara Municipal de Almeirim, Pedro Ribeiro, justificou em reunião de Câmara que o valor de 350 mil euros em grande parte será para a “compra do equipamento que o edifício terá”, sendo que o montante gasto na construção será substancialmente inferior.

Na altura da aprovação em reunião de Câmara, o presidente da Junta de Almeirim, Joaquim Catalão, dizia que o espaço “tem condições para a criação do crematório e isso poderia também servir para requalificar esse local”, e explica que para executar esta obra ” será sempre preciso ter a autarquia como parceiro”.

Num inquérito promovido em maio de 2016 no site de O Almeirinense 90% dos votantes concordam com a construção deste edifício na cidade.

Atualmente os funerais são encaminhados para os crematórios de Santa Iria da Azoia, concelho de Vila Franca de Xira, e de Lisboa.