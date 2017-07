IPDJ atribuiu Troféu Especial de Fair-Play ao União de Almeirim

A equipa de Sub13 do União Futebol Clube de Almeirim obteve na sua recente participação no torneio Sesimbra Summer Cup – International Youth Football and Beach Soccer Tournment 2017 um dos mais altos galardões do futebol de formação.

Para além da obtenção, dentro das quatro linhas, do troféu Fair-Play, título que repete pelo segundo ano consecutivo, adicionou ainda ao seu palmarés, o Troféu Especial de Fair-Play, atribuído em conjunto com o Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ) no âmbito do Plano Nacional de Ética do Desporto (PNED) que vida premiar os valores nobres do desporto de forma integrada na formação e educação de atletas, na articulação com as diferentes dimensões de agentes educativos e desportivos.

No plano mais desportivo, participaram este ano, neste torneio, com suporte integral da Federação Portuguesa de Futebol, duas equipas, uma no escalão Sub9 e a já referida no escalão Sub13, com um saldo francamente positivo, com um total de 8 vitórias e 4 derrotas, performance essa que se traduziu também na atribuição dos prémios de melhor marcador do torneio em ambos os escalões, Mika Santiago em sub9 e Duarte Ribeiro em sub13.

Paralelamente as equipas participaram ainda no Futebol de Praia, naquele que é o maior e mais importante torneio de formação nesta modalidade, onde para surpresa de alguns a equipa de Sub13 logrou atingir, de forma brilhante, as meias-finais do mesmo.