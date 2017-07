Aniversários da quinzena: Luís Ferreira

Luís Ferreira comemorou no passado dia 29 junho, o seu 32ºaniversário. É casado com Raquel Pinheiro, filha do proprietário

do Restaurante O Pinheiro, em Almeirim, Joaquim Pinheiro.

Trabalha a tempo inteiro junto do sogro e esposa e é uma das caras mais populares do restaurante Almeirinense.

É benfiquista ferrenho e tem dois filhos: a Mariana e o Diogo Ferreira.

Mais info:

Restaurante O Pinheiro

Abertura das 11.45h às 15h e das 18.30 às 22h

Largo da Praça de Touros, 41 – Almeirim

Telefone: 243 592 052