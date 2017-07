Festas em Honra de Nossa Senhora da Conceição na Tapada

Nos próximos dias 7, 8 e 9 de julho decorrerão as Honra de Nossa Senhora da Conceição na Tapada, com muita animação, música, baile e comes e bebes.

O Jornal O Almeirinense foi perceber com a organização como decorreu a preparação para as festas no lugar e que vão atrair dezenas de pessoas num fim de semana de animação.

O cartaz das festas tenta “agradar a todas as gerações, temos um pouco de tudo para todos” e “fazemos o nosso melhor para que seja do agrado de todos ou da sua grande maioria”, diz Joaquim Pereira. Para montar o cartaz, a ajuda da Câmara é essencial e também da Junta de Freguesia de Almeirim, e algum do pequeno orçamento das festas. Joaquim revela ainda que “é sempre uma aventura e alguma dor de cabeça”.

O programa das festas conta com a Eucaristia e Procissão da Tapada, como ponto alto, e depois saborosos petiscos, como tripas grelhadas, molhinhos, moelinhas, pica-pau, frango, grelhadas mistas, doces e sangria. As espetativas para esta festividade em honra de Nossa Senhora da Conceição este ano “é, como sempre, que sejam três dias de divertimento e convívio e também de encontros, pois nestes dias encontra-se sempre alguém que já não vemos há muito”, afirma Joaquim Pereira. Todos os proveitos da receita serão para aplicar na capela, obras, luz, água e adereços necessários para as celebrações e procissões da terra. Serão três dias de festa com o Rancho Folclórico de Fazendas de Almeirim, tasquinhas e quermesse, música popular, fado e muito mais, onde a boa disposição vai marcar presença. Joaquim apela ainda: “venham visitar-nos, que não se arrependem”.

INICIATIVAS

No primeiro dia, pelas 21h, decorrerão as Marchas da Tapada e de seguida, às 21h30, o Duo Musical “Borges & Nelson”.

Dia 8, às 21h, Cavaquinhos do Orfeão de Almeirim e depois, pelas 21h30, fado com Joana Carmo.

No último dia das festas, às 20h, poderá contar com o Rancho Folclórico de Fazendas de Almeirim.