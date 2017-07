Mais de 700 inscritos no Encontro Nacional de Escolas em Almeirim

O mundo do ciclismo jovem vai mudar-se para Almeirim, durante o fim de semana de 8 e 9 de julho, data em que se realiza naquele concelho o Encontro Nacional de Escolas de Ciclismo.

Durante os dois dias vão correr e divertir-se os ciclistas mais jovens do país. Estão já inscritos mais de 700 crianças, adivinhando-se a maior edição de sempre, superando os 662 participantes de 2016.

Será o quarto ano consecutivo que Almeirim recebe este evento, que vai juntar muito mais de mil pessoas, pois às crianças participantes juntam-se as equipas técnicas das equipas e os pais de alguns ciclistas.

Além do Encontro Nacional de Escolas de Ciclismo, Almeirim recebe, nos dias 8 e 9 de julho, o Campeonato Nacional de Paraciclismo. No sábado disputa-se o contrarrelógio e no domingo a prova de fundo.