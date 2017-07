Crianças do Centro de Estudo Palmo e Meio visitam O Almeirinense

Dezoito alunos do Centro de Estudo Palmo e Meio visitam, esta quinta-feira, dia 6 julho, a redação do Jornal O Almeirinense.

As crianças com idades entre 5 e os 12 anos visitaram as instalações da Santa Casa Misericórdia de Almeirim, desde a redação até ao arquivo. Mostraram-se muito interessadas e curiosas, fazendo várias perguntas e observações sobre a forma como é construído o jornal e são feitos os conteúdos para a edição online.

No final, os alunos do Centro de Estudo Palmo e Meio tiraram uma fotografia para registar o momento, fizeram a primeira página do jornal e colocaram esta noticia no site.