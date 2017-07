Projeto PET21 chega ao Porto

O Projeto PET21 e o Agrupamento de Escolas de Almeirim marcaram presença no evento final do projeto-piloto “Iniciação à Programação no 1.º Ciclo do Ensino Básico” realizado Escola Secundária de Rio Tinto, no Porto, a convite da Direção Geral de Educação, mostrando as boas práticas realizadas a nível Nacional.

Esta foi, mais uma oportunidade, para apresentar o que de bom se faz nas nossas escolas do 1.º ciclo, projeto que “muito nos orgulha e que tem contribuído para o desenvolvimento e sucesso escolar dos nossos alunos”, diz a autarquia.