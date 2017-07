Atropelamento provoca ferido na Rua do Paço

Uma mulher com 49 anos foi vítima de atropelamento cerca das 12h00 desta sexta-feira, dia 7 de julho, na passadeira da estrada nacional nº118, junto ao antigo Hospital, em Almeirim.

Segundo foi possível apurar no local a viatura ligeira de mercadorias não se terá apercebido da passagem do peão na passadeira acabando por provocar ferimentos considerados ligeiros na vítima. Este é o segundo acidente neste local em dois meses.

No local estiveram sete elementos dos Bombeiros Voluntários de Almeirim apoiados por duas viaturas. A GNR de Almeirim tomou conta da ocorrência e está a investigar as causas do acidente.