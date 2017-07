Confraria Enófila Nossa Senhora do Tejo completou 17 anos

A 24 de maio de 2000 nasceu a Confraria Enófila Nossa Senhora do Tejo – Ribatejo – Portugal, com o propósito de promover e divulgar os Vinhos do Tejo, no aspetos mais relacionados com a tradição, costumes, cultura, gastronomia e arte, tornando-se assim num complemento às ações da CVR Tejo, mais direcionadas para a vertente comercial e de negócio.

Para comemorar o seu 17º aniversário a Confraria e a CVR Tejo convidaram as Confrarias dos Enófilos de Macau e de Hong Kong para visitarem a região.

As comemorações do aniversário tiveram lugar no dia 7 de junho. Iniciou-se o programa com uma visita à Casa Cadaval, onde os nossos convidados puderam provar os vinhos desta casa e assistirem a uma demonstração equestre.

Seguiu-se uma visita à Quinta do Casal Branco com almoço servido no palácio com a presença do administrador, Dr. José Lobo Vasconcelos e Grão-mestre da Confraria, Eng. Pedro Castro Rego.

O programa da tarde desenrolou-se em Tomar, no Convento de Cristo. A Confraria e a CVR Tejo, em conjunto com os confrades e outras Confrarias, receberam este grupo de Macau e Hong Kong com um Tejo de Honra. Iniciou-se o programa da tarde com uma visita guiada ao Convento. No Refeitório dos Frades, deu-se as boas vindas aos nossos convidados usando da palavra o Grão- Conselheiro, Dr. Duarte Nuno Vasconcelos e o Presidente da CVR Tejo, Sr. Luís de Castro.

Conforme previsto, seguiu-se a cerimónia de entronização de três confrades de mérito, o Grão-mestre da Confraria dos Enófilos de Macau, Filipe da Cunha Santos, a representante da Confraria dos Enófilos de Hong Kong, Karen Moore (esposa do Grão-mestre) e o Sr. Luís de Castro (Presidente da CVR Tejo).

Finalizou-se o dia com um jantar no mesmo local e que foi animado pelo grupo Zêzere Arts.

A Confraria realizou este evento com o apoio da CVR Tejo, mais uma parceria entre estas duas entidades. Um agradecimento muito especial ao Sr. Luís de Castro por todo o apoio que a instituição que dirige tem dado à Confraria ao longo dos últimos anos.