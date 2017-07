Da esquerda para a direita: Obras Eleitorais

Não são uma novidade. Com efeito, em muitos municípios são inauguradas, nos meses que antecedem as eleições, obras de vulto, ou estas andam em plena execução no momento das eleições, para que as populações fiquem com a memória bem refrescada sobre o papel do(s) autarca(s) no poder na sua terra. E às vezes ainda fica lá uma plaquinha de recordação da inauguração com o nome do Sr. Presidente bem destacado.

Almeirim não é exceção a esta onda, uma vez que estamos a quatro meses das eleições. Senão vejamos:

1. Foram inauguradas as obras de requalificação da Extensão de Saúde de Fazendas de Almeirim. Não duvidamos da extrema necessidade destas obras – tanto mais que foi o PEV que denunciou, em 2015, a necessidade desta extensão entrar em obras, nomeadamente por estar coberta com amianto.

2. Foram inauguradas há pouco tempo, também, as obras requalificação da Escola do 1.º Ciclo do Moinho de Vento. Outra obra extremamente necessária, também não duvidamos, até porque sendo uma escola do projeto do Centenário, do tempo do Estado Novo, já estará desfasada das necessidades atuais. A seguir, segundo parece, será a a Escola de Paço dos Negros (do mesmo período e com os mesmos problemas funcionais, certamente), uma obra que ou será inaugurada em véspera de eleições, ou estará em execução nessa altura.

3. E por falar em Paço dos Negros, a realidade que melhor conhecerei será o sítio onde mais se dirá “é pena não haver eleições todos os anos”. As grandes obras, mais ou menos necessárias à comunidade, são feitas de quatro em quatro anos, nomeadamente em 2001 (Extensão de Saúde), 2005 (quando foi relvado o campo de futebol), 2009 (colocação do saneamento e substituição das condutas de água), 2013 (colocação de passeios e alcatroamento de grande parte das estradas esventradas pelas obras de 2009) e 2017 (arranjo da estrada que dá acesso ao campo de futebol e cemitério, e parece que vão colocar passeios na Rua Humberto Delgado – e quem sabe alcatroar, pois ainda está esventrada das obras de 2009 e escapou às obras de 2013).

4. Estará por finalizar, a tempo de cortar a fita, o Campo do Sporting em Fazendas de Almeirim, como zona de lazer, há tantos anos reclamada pela população, mas só agora se avançou na sua execução.

Alguém quer arriscar o que estaremos a inaugurar em 2021?

Samuel Rodrigues Tomé – Militante do PEV

Membro da CDU-Almeirim