NERSANT divulga oportunidades e apoios financeiros à Internacionalização

A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém, vai apresentar às empresas da região, as oportunidades e apoios financeiros à internacionalização. Para o efeito, realizam-se sessões de esclarecimento gratuitas em Santarém e Torres Novas, nos próximos dias 11 e 12 de julho.

Exportar pode estar ao alcance de todos, mas para tal é necessário preparar a empresa para os desafios da internacionalização, nomeadamente dando-lhes ferramentas para que as mesmas possam conhecer melhor o potencial dos mercados de destino. Foi tendo em conta esta premissa que a NERSANT decidiu organizar sessões de esclarecimento sobre as oportunidades e incentivos financeiros à internacionalização.

Na Lezíria do Tejo, a sessão vai realizar-se na Startup Santarém, pelas 17h00 do dia 11 de julho, sendo que a sessão do Médio Tejo está agendado para o dia 12, na sede da NERSANT, em Torres Novas, no mesmo horário.

De presença gratuita para as empresas que nelas queiram participar, as sessões irão dar a conhecer os Vale Oportunidades de Internacionalização, medida que faculta apoio a 75% para a promoção, avaliação e identificação de oportunidades de internacionalização e cujos serviços podem ser prestados pela NERSANT enquanto entidade acreditada para o efeito, e o Move PME, projeto de formação e consultoria para empresários financiado a 90% e que tem como uma das áreas da intervenção a preparação da empresa para a internacionalização. Para além disso, será ainda apresentado o NERSANT Business 2017, Encontro Internacional de Negócios do Ribatejo, que vai este ano realizar-se entre os dias 23 e 25 de outubro, em Tomar e ainda as mostras promocionais a Moçambique e Marrocos, sendo que a primeira se realiza já em setembro.

Embora as inscrições nestas sessões de esclarecimentos sejam inteiramente gratuitas, carecem de registo online no portal da associação empresarial em www.nersant.pt. Mais informações poderão ser prestadas através do número 249 839 500 ou do e-mail dame@nersant.pt.