Nuno Carrapato operado ao joelho em dia de aniversário

No dia em Nuno Carrapato fez 41 anos teve de ser submetido a uma operação ao menisco. A intervenção cirúrgica vem na sequência de uma lesão na final da Taça do Ribatejo que se realizou no passado dia 1 de maio.

A operação a que Nuno Carrapato se submeteu na passada quinta-feira, dia 7 de julho, foi uma artroscopia ao menisco do joelho prevendo-se que fique afastado dos relvados durante cerca de seis semanas.

Em jeito de brincadeira Nuno diz que com “tantos dias do ano e tinha que ser logo no dia de Aniversário?”. O jogador agradece ainda o apoio dos amigos e as “inúmeras mensagens recebidas durante o dia, que assim tudo se torna mais fácil.”

Recorde-se que Nuno Carrapato vai continuar a defender as redes do Grupo Desportivo “O Coruchense”, mas vai acumular também as funções de treinador de guarda-redes. Sagrou-se campeão da Associação de Futebol de Santarém, regressando assim às competições nacionais, mais concretamente ao Campeonato de Portugal Prio. Perdeu a Final da Taça do Ribatejo na qual se lesionou na marcação das grandes penalidades.