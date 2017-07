Temperaturas sobem perto dos 40 graus na próxima semana

As temperaturas de verão segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) estão de regresso a partir da próxima terça-feira, dia 11 de julho, com as máximas a rondar os 32 graus celsius.

Nos dias seguintes espera-se uma subida ainda mais acentuada, com as máximas a subir, atingindo os 38º durante o fim de semana, de 15 e 16 de julho. As temperaturas mínimas vão rondar os 15º e os 18º celsius.

Para este fim de semana não está prevista chuva para o concelho de Almeirim e as temperaturas máximas não devem ultrapassar os 29º celsius, apesar de o céu permanecer parcialmente ou pouco nublado. O indíce de raios ultra violeta (UV) está no nível 9 pelo que são recomendadas medidas preventivas contra o sol.