Veteranos lutam pela subida à 1ª divisão nacional

A equipa de veteranos +35 da Secção de Ténis da Associação 20kms de Almeirim vai disputar o acesso à final do Campeonato Nacional de Equipas da 2ª divisão.

A equipa almeirinense venceu na primeira jornada o Clube Ténis Guimarães por 3/2 e o Clube Ténis Oliveira Azeméis por 4/1.

Com as vitórias nas duas jornadas inaugurais, o Ténis Almeirim vai disputar o acesso à final e consequente acesso à 1ª divisão nacional, frente ao Clube Escola Ténis de Oeiras, numa jornada que vai decorrer no Sábado, 8 de julho, a partir das 9h.