Benfica nas invasões francesas: Em conferência e livro

Desde o dia 1 de fevereiro de 2016 que temos trazido neste periódico uma crónica sobre o episódio histórico das Invasões Francesas e o seu consequente impacto na freguesia de Santa Marta de Moncão, como é sabido, freguesia correspondente, na atualidade, à de Benfica do Ribatejo, deste nosso concelho de Almeirim.

E, muito embora o bom retorno e interesse que fomos tendo da parte dos leitores, porque verificámos que o formato de jornal se tornara pouco adequado ao acompanhamento ininterrupto desta matéria, decidimos agora dar por terminado o processo e avançar então para uma publicação integral do estudo. Damos assim por encerrado este ciclo, na esperança de, brevemente, retornarmos à carga com novos temas, e sempre do interesse local, que é realmente o campo em que temos especializado a nossa investigação, e sem receio nenhum de confessar que – com muito amor à camisola, isto é, à própria terra que nos gerou.

Ao jornal O Almeirinense fica o nosso profundo agradecimento, por nos ter concedido, até agora, espaço de partilha e divulgação do nosso trabalho. Aproveitando também o convite que nos endereçou o senhor vereador do pelouro da cultura, o Prof. Eurico Henriques, para participarmos com uma conferência no programa “Clientes de Cultura”, decidimos também assim aproveitar a oportunidade e lançar a deixa para o próprio tema que temos trazido sob a leitura assídua dos conterrâneos almeirinenses.

Nesse sentido, realizar-se-á no próximo dia 29 de junho, um sábado, pelas 21h30, na Biblioteca Municipal de Almerim, uma conferência sob o tema “A Terceira Invasão Francesa de Portugal (1810-1811): Impacto na Freguesia de Santa Marta de Moncão (Benfica do Ribatejo)”. Nessa ocasião, será então apresentado um pequeno livro, no qual foram compilados e reorganizados os humildes contributos que em parte já eram partilhados no jornal, só que agora com algumas gravuras inéditas, representativas daqueles anos de 1810 e 1811, tal como com outras mais novidades que também integrámos e que seguirão em respetivo apêndice.

E é desta maneira que nos despedimos, por agora, dos nossos muito estimados leitores, a quem só temos de agradecer por este caminho literário partilhado. Ressalvo que estão todos convidados: Conferência e Lançamento de Livro, dia 29 de junho, pelas 21h30, na Biblioteca Municipal de Almeirim.

Gustavo Pimentel – Investigador