A equipa de Veteranos da secção de Ténis da Associação 20kms de Almeirim venceu este sábado, dia 8 de julho, o CET Oeiras por 3/2, garantindo assim a subida à primeira divisão nacional de ténis.

Com esta vitória a equipa de veteranos do Ténisalmeirim vai disputar amanhã a final do Nacional da segunda divisão frente ao Clube Tenis Amadora.