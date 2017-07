Presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo agradado com recorde de participantes

Delmino Pereira, Presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo, mostrou-se muito agradado com a realização do Encontro Nacional de Escolas de Ciclismo que se realizou este sábado e domingo, 8 e 9 de julho, no parque da Zona Norte, em Almeirim.

O presidente do organismo faz uma balanço muito positivo da prova mostrando-se agradado pela participação dos atletas: “batemos o recorde de participantes da prova a nível de atletas e todas as provas decorreram dentro da normalidade”.

Em relação à preparação da prova, Delmiro Pereira, esclarece que a organização “já está experiente e conhecedora, as equipas também já conhecem este local que tem todas as condições para este tipo de evento”. O presidente desvaloriza ainda alguns acontecimentos durante o percurso afirmando que “as quedas fazem parte do ciclismo, não há nenhuma corrida de ciclismo no mundo que não tenha esse risco, num numero tão elevado de participantes é normal e não poderemos considerar que seja grave”.

A prova esteve este ano pela quarta vez consecutiva na cidade de Almeirim, sendo que a decisão para a continuação no mesmo local ainda nao está tomada. “É um assunto que só será decidido no próximo ano sendo só aprovado em novembro. Sabemos da intenção do município de Almeirim manter cá a prova perante a qualidade de oferta que tem apresentado e da experiência que têm mas para já ainda não há nenhuma decisão tomada, esclarece o dirigente.

Durante os dois dias de prova ocorreram algumas quedas sendo que os casos mais graves provocaram ferimentos em dois ciclistas que participaram na prova de estrada.

O primeiro acidente ocorreu no sábado com um ciclista que embateu num peão que atravessava a estrada e no domingo, já depois da linha da meta, um espectador provocou um choque entre vários participantes. Ambos os atletas partiram a clavícula.