Valter Guedes deixa União de Almeirim para reforçar União de Santarém

Após dois anos de ligação ao União de Almeirim, Valter Guedes está de saída como o nosso jornal adiantou em primeira mão e para reforçar o U. Santarém.

Numa nota a que O Almeirinense teve acesso, o técnico agradece “a todos quantos me acompanharam nesta caminhada. Terá faltado a concretização dos objetivos do clube na conquista do título mas tenho a certeza de ter contribuído para a formação de melhores homens e atletas assim como, para a ambicionada reafirmação do clube a nível do distrito preparando-o para a projeção a nível Nacional.”

Valter Guedes, diz que “o União Futebol Clube de Almeirim está perto do que pretende e acredito ter contribuído de forma positiva para o seu reerguer. Com a colaboração e ajuda de todos alcançámos feitos positivos, e todos temos a plena consciência onde se pode melhorar, estando eu disponível para colaborar sempre da forma que for possível e que os responsáveis assim o entendam.”

Sobre o novo desafio no U. Santarém, o técnico mostra-se confiante: “a ambição será a mesma, o sucesso incerto mas a convicção no trabalho que pretendo vir a desenvolver foi a base da minha decisão. “As conquistas são de todos que as sentem e as derrotas são atribuídas normalmente a quem as sofre é a máxima do desporto. UFCA sempre, convosco como sempre…”

O treinador faz ainda um agradecimento especial “à direcção do União Futebol Clube de Almeirim e em particular ao presidente André Mesquita por tudo o que me proporcionou e pela sua entrega e dedicação ao clube”, concluiu.