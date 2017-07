Clubes do concelho em bom plano no Encontro Nacional de Escolas de Ciclismo

O CAJ Raposa participou nos passados dias 8 e 9 de julho, no encontro nacional de escolas de ciclismo em Almeirim, na vertente estrada com apenas sete atletas que com muita garra obtiveram excecionais resultados individuais que culminaram num extraordinário 5º lugar coletivamente.

Este é o primeiro troféu coletivo para o CAJ Raposa em encontros nacionais, dando continuidade aos grandes resultados em estrada que têm conseguido na presente época, sendo virtualmente vencedores do regional de estrada, quando ainda falta uma prova para finalizar a competição.

A equipa da secção de ciclismo da associação 20Kms Almeirim/Restaurante O Forno, que também esteve presente no Encontro Nacional de Escolas, participou na vertente de BTT e alcançou o 6º lugar por equipas.

Individualmente, na vertente de estrada, os resultados foram os seguintes:

Benjamins

Rita Bento 11ª – CAJ Raposa

Martim Varela 13º – CAJ Raposa

Iniciados

Bernardo Duarte 13º – CAJ Raposa

Infantis

Ana Fernandes 1ª – CAJ Raposa

Juvenis

Laura Cardoso 4ª – CAJ Raposa

Beatriz Duarte 11ª – CAJ Raposa

João Cortiço 19º – CAJ Raposa

Individualmente, na vertente de BTT, os resultados foram os seguintes:

Benjamins

Rodrigo Alves 13º – Assoc. 20Kms Almeirim/Restaurante O Forno

Tomás Pereira 15º – Assoc. 20Kms Almeirim/Restaurante O Forno

Simão Pombas 31º – Assoc. 20Kms Almeirim/Restaurante O Forno

Bárbara Cunha 38º – Assoc. 20Kms Almeirim/Restaurante O Forno

Simão Maia 40º – Assoc. 20Kms Almeirim/Restaurante O Forno

Sofia Kuzyk 42º – Assoc. 20Kms Almeirim/Restaurante O Forno

Iniciados

Pavlo Kuzyk 2º – Assoc. 20Kms Almeirim/Restaurante O Forno

Rui Caniço 4º – Assoc. 20Kms Almeirim/Restaurante O Forno

Martim Freitas 6º – Assoc. 20Kms Almeirim/Restaurante O Forno

Rodrigo Barradas 24º – Assoc. 20Kms Almeirim/Restaurante O Forno

Bernardo Rosa 27º – Assoc. 20Kms Almeirim/Restaurante O Forno

Afonso Oliveira 52º – Assoc. 20Kms Almeirim/Restaurante O Forno

Infantis

Duarte Galvão 11º – Assoc. 20Kms Almeirim/Restaurante O Forno

Maria Caniço 29º – Assoc. 20Kms Almeirim/Restaurante O Forno

Juvenis

Duarte Santos 43º – Assoc. 20Kms Almeirim/Restaurante O Forno

Flávio Teixeira 82º – Assoc. 20Kms Almeirim/Restaurante O Forno