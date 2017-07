Compal distribui prémios pelas Escolas

Já são conhecidos os vencedores do passatempo “As frutas e vegetais têm super poderes” desenvolvido pela Tetra Pak e pela Compal, em parceria com o Programa Eco-Escolas da Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE).

As escolas participantes criaram a sua fruta ou legumes, divididas em dois escalões – o Escalão 1 englobou jardins-de-infância e escolas de 1º ciclo, enquanto o Escalão 2 incluiu escolas desde o 2º ciclo até ao ensino superior. As escolas premiadas são as seguintes:

Escalão 1

Escalão 2

As seis escolas premiadas vão receber 500€ cada, para aquisição de material que permita tornar as escolas mais sustentáveis.

Devido à qualidade dos trabalhos apresentados, foram ainda destacadas 4 escolas de cada escalão com uma menção honrosa, que vão receber um forno solar como prémio:

Escalão 1

Escalão 2

Este concurso que juntou escolas de todo o país teve como objetivo a promoção de hábitos alimentares saudáveis e a sensibilização para a reciclagem das embalagens de cartão, como forma de proteger o meio ambiente.

O passatempo decorreu entre 1 de Fevereiro e 31 de Maio e os participantes foram desafiados a construir uma fruta super-herói, com embalagens de cartão da Tetra Pak e da Compal com o símbolo do FSC. Critérios como a criatividade, funcionalidade, capacidade de reutilização de recursos e as mensagens transmitidas, foram os critérios para escolher as escolas premiadas.

No balanço deste concurso, Ingrid Falcão, responsável de Ambiente da Tetra Pak Ibéria em Portugal, afirma que “foi uma aposta ganha em todos os sentidos. Tivemos participantes de Norte a Sul do País que se empenharam seriamente neste concurso, como comprovam os trabalhos finais de cada escola. Ao mesmo tempo, conseguimos veicular de forma eficaz as mensagens relativas ao ambiente e alimentação saudável, que acabam por ser duas questões de extrema relevância para a Tetra Pak. Acreditamos que temos o dever de educar e sensibilizar para estes temas e iremos continuar a desenvolver iniciativas deste cariz para aumentar a sua consciencialização.”

Ana Rita Martins, Marketing Manager da Compal em Portugal e Espanha, explica que “a Compal orgulha-se de ter ajudado a ‘semear’ este projecto, com valores tão idênticos aos da marca. É importante que desde cedo as crianças se habituem a comer frutas e vegetais, não esquecendo também a questão da sustentabilidade ambiental.”

Já Margarida Gomes, Coordenadora Nacional do Programa Eco-Escolas, afirma acreditar “que é através do envolvimento em projetos como este, que estimulem uma aprendizagem ativa e criativa que se constroem aprendizagens significativas. Este desafio enquadrou-se perfeitamente no Programa Eco-Escolas deste ano, que teve como um dos focos a importância das frutas e legumes para uma alimentação equilibrada. A forte adesão ao concurso mostra o compromisso e envolvimento das escolas da nossa rede, em projetos que visam promover um dia-a-dia mais saudável e sustentável.

Esta é também a principal missão dos Programas da Associação Bandeira Azul da Europa, nos quais se inclui o Eco-Escolas, que trabalha a educação ambiental principalmente dirigida às crianças e jovens mas também à família e à comunidade.”

Para ficar a saber mais sobre este concurso visite: https://frutasevegetais.abae.pt/