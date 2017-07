Depois do grave acidente, Pedro Bento quer voltar às 10 provas mais duras de BTT do mundo

O atleta almeirinense, Pedro Bento, quer regressar à competição para completar o objetivo de conquistar as 10 mais duras provas do mundo em BTT. O atleta está a recuperar de uma queda grave que lhe provocou vários ferimentos graves.

Apesar da vontade, o atleta reconhece que as oito vértebras partidas e a fratura total da omoplata ainda não totalmente debeladas e para isso ainda tem de “testar melhor as minhas capacidades físicas”. Contudo chegou à conclusão que quer continuar a fazer aquilo que gosta: “de atingir os meus limites, de me desafiar e de andar de bicicleta de montanha nas provas mais duras do mundo”.

Recorde-se que Pedro Bento sofreu um acidente de mota, no dia 31 de março, quando fazia o reconhecimento do percurso da prova de BTT dos 20 kms de Almeirim.

Pedro Bento já participou e conclui cinco provas mundiais (La ruta de los conquistadores, BC Bike Race, Ironbike, Transandes e Yack Attack).

Conheça aqui o novo projeto do atleta que precisa da sua ajuda.