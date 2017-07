Esclarecimento de António Cruz Martins

“A notícia publicada na vossa edição online do dia 22/06/2017, intitulada “20 anos Piscinas de Almeirim: Obras quase prontas. CDU critica”, informa os leitores de que – e cito – “(…) a CDU utilizou as redes sociais para criticar o “timing” da requalificação”. Mais à frente cita o meu nome e transcreve uma passagem do “post” que publiquei na minha página pessoal do Facebook, onde critico o “timing” das obras e implicitamente o facto das piscinas se encontrarem encerradas durante o mês de junho, habitualmente um período que regista elevadas temperaturas. O Almeirinense ao citar o referido “post” associa-o à minha condição de deputado municipal, provavelmente porque seguiu o raciocínio veiculado na resposta do Sr. Pedro Ribeiro, Presidente da Câmara, para a partir de aí tirar a conclusão, errada, de que era a CDU a criticar as referidas obras. Admito que estejamos habituados a ler páginas do Facebook que se confundem com canais oficiosos de propaganda política, mas esse não é o meu caso. Basta consular a minha página do Facebook e os seus conteúdos, para perceber a diferença.

Querer ver nas minhas posições, enquanto cidadão, a posição que a CDU tem sobre determinada matéria, é abusivo, é fabricar notícias que não existem. Como agora é comum dizer-se, esta foi uma “fake news”!”

António Manuel da Cruz Martins